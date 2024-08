Fiorentina Sky | domani il Gudmundsson-day le cifre dell’affare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sembra finalmente giunta al termine la telenovela sul trasferimento di Albertalla. L’attaccante islandese del Genoa, da tempo volenteroso di unirsi ai viola, era in attesa del via libera da parte del club rossoblù, ancora in cerca di un sostituto vista anche la recente partenza del compagni di reparto, Mateo Retegui. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky, nella giornata di16 agosto,passerà alla, con la formula del prestito oneroso (a 8 milioni) con obbligo condizionato fissato a 17 più 3.5 di bonus. Questo affare sbloccherebbe poi il domino che si profila da tempo, con Andrea Pinamonti che sposerebbe la causa del Grifone arrivando dal Sassuolo e spedendo in direzione Continassa l’argentino Nico Gonzalez, da tempo considerato uno dei partenti in casa