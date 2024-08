Crisi climatica ai colloqui di Dobbiaco si parlerà di ‘speranza contro ogni speranza’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Quest’anno l’Earth Overshoot Day – il giorno in cui nel mondo siamo arrivati a consumare tutte le risorse che la Terra è in grado di rigenerare in un anno – è caduto il primo agosto. Significa che in sette mesi l’umanità ha esaurito le risorse ecosistemiche rinnovabili che il Pianeta le mette a disposizione per dodici mesi. È andata peggio, sia pure di un giorno, rispetto all’Earth Overshoot Day 2023 caduto il 2 agosto. Molto peggio, però, è andata rispetto a 50 anni fa: nel 1974 l’Overshoot Day cadde il 30 novembre. In pratica, il “debito” contratto dall’umanità con la Terra era solo di un mese, ovviamente con marcate differenze tra i paesi non industrializzati e industrializzati, essendo l’impronta ecologica di questi ultimi molto più impattante e quindi più responsabile dell’eccesso di consumo.