Un trionfo di tradizione | la rappresentazione storica della ‘Mascherata’ incanta San Leucio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLe strade di Sandel Sannio, paese tra le colline del sannio, trasformate in un palcoscenico a cielo aperto, rievocando con passione e maestria una delle tradizioni più amatecomunità: laMascherata sanleuciana “i due Maghi”. Quest’anno il primo evento estivo, ha dato il via alle 3 serate organizzate in occasionefesta patronale, ed ha superato ogni aspettativa, diventando un simbolo di orgoglio per gli abitanti e un’attrazione irresistibile per i visitatori giunti da ogni paese limitrofo.