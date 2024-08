Sonia Bruganelli la confessione a sorpresa a poco più di un mese da Ballando FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Personaggi tv.farà parte del cast della prossima edizione di “con le Stelle”. A partire dall’autunno, si metterà alla prova come aspirante ballerina nel popolare programma condotto da Milly Carlucci, che inizierà il 28 settembre (2024). Negli ultimi anni,è diventata una figura sempre più presente nel panorama televisivo, soprattutto grazie al suo ruolo di opinionista in reality show come “Grande Fratello Vip” e l’“Isola dei Famosi”. Questa volta, però, si troverà a vestire i panni di concorrente, affrontando una nuova sfida in un contesto come quello di“con le Stelle”, dove la competizione non è al centro dell’attenzione.