Panico in mare tre ragazzi trascinata dalle correnti | finisce in tragedia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tre, mentre nuotavano in, sono stati trasportati sotto l’acqua dalla corrente, laè stata inevitabile Quando si va al, anche per fare un semplice bagno vicino alla riva, bisogna tenere in considerazione numerosi fattori. Il meteo e la corrente sono alcuni di questi. Non è raro, purtroppo, che unagitato possa complicare la balneabilità e colpire chi ignora i segnali di avvertimento, che questi siano artificiali o naturali. L’ennesimo esempio arriva dal Belgio, più precisamente dalla città di Ostende, che si affaccia suldel Nord. Erano passate da poco le 11 quando, martedì scorso, quando tredi Herstal, due di 16 anni e uno di 17 anni, sono voluti entrare in acqua. La corrente annega tre(Pixabay) – Notizie.