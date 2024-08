Omicidio di Sharon il compagno Sergio interrogato 6 ore per doverosi approfondimenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Bergamo. È entrato in caserma pochi minuti prima delle 15 con la propria auto e ne è uscito appena dopo le 21 ancora a bordo della sua Volkswagen Scirocco. E sempre con a fianco il padre Mario. Nel pomeriggio di martedì (13 agosto)Ruocco è stato convocato per la seconda volta al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo come persona informata sui fatti per “”, si sono limitati a spiegare gli inquirenti specificando che la sua posizione non è cambiata, legati all’della sua compagnaVerzeni. A due settimane dal delitto della 33enne, uccisa con tre fendenti alla schiena e uno al petto nella notte tra il 29 e il 30 luglio, i carabinieri del nucleo investigativo e i colleghi del Ros avrebbero individuato una serie di elementi che potrebbero portare le indagini in una precisa direzione.