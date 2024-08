Mail dei Comuni in avaria per ore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) A causa di un problema tecnico del fornitore del servizio di posta elettronica, diversidella Bassa reggiana si sono ritrovati con il sistema bloccato, già nella mattinata di ieri. Il disservizio è stato subito segnalato, con l’avvio dell’intervento tecnico per risolvere il problema, che però è proseguito per ore. Diversi iche hanno segnalato ai cittadini, tramite i canali social istituzionali, che a causa dell’i messaggi inviati via posta elettronica dagli utenti non sarebbero stati regolarmente ricevuti dagli uffici. Anche importanti servizi, come polizia locale o reparti tecnici, si sono ritrovati con l’impossibilità di ricevere o inviare messaggi via. Gli enti pubblici coinvolti si sono scusati per il disservizio, dovuto comunque a una interruzione dell’attività di posta elettronica dipendente dal problema del fornitore del servizio.