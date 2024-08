LIVE Musetti-Jarry 4-6 7-6 5-6 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | l’azzurro oggi non otterrà break deve vincerla al tie-break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Finiti i game di risposta,servirà per il tie-decisivo. 40-0 Altra splendida volèe del cileno. 30-0 Favoloso tocco con la volèe di rovescio. Bravo lui. 15-0 Servizio dritto e comoda volèe. 5-5 A trenta! 40-30 In rete la palla corta di. 40-15 Prima vincente! 30-15 Riga la difesa di, riga il dritto di. 15-15 Aggredisce con il dritto e fa il punto a rete. 15-0 Servizio e comodo dritto! 4-5 A zero. 40-0 Altra prima vincente. 30-0 Ace. 15-0 Risposta bloccata out del. 4-4 Il game che ci voleva, in un lampo! 40-0 Ace sporco! 30-0 Non risponde di rovescio. 15-0 Prima vincente. 3-4 A zero il cileno. 40-0 Ace. 30-0 Smorzata e comoda chiusura del cileno. 15-0 Servizio e dritto