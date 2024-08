La moda in un' ora a casa tua con Wink Fashion delivery la tendenza Wink

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) (Adnkronos) -è l'evoluzione delspecializzato nel settore abbigliamento; l'acquisto in negozio non è certo scomparso, ma sono cambiate lelità. Roma, 14 agosto 2024. Oggi si vuole tutto subito senza attese. Lo sanno bene due giovani imprenditori, che, dopo 3 anni di studio, hanno fatto partire da un anno un progetto,, iniziando da Roma con 6 negozi e consegna gratis da parte dei sue soci,Manuel Montanari e Alessandro Sorin che si sono messi in gioco personalmente. La pandemia ha dato la spinta giusta a unache era già in atto e loro hanno puntato sul settore dell'abbigliamento, partendo da alcuni negozi che hanno aumentato le loro vendite e il loro fatturato, attivando un passaparola tra clienti e ragazzi che usano il loro servizio. Oggi lavorano con più di 120 negozi a Roma e ne sono previsti 20 a Milano da settembre.