Incendi la Grecia in ginocchio | almeno una vittima e 60 feriti

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ini vigili del fuoco stanno ancora lottando contro gliche da giorni devastano l’Attica. In particolare contro un grande rogo alla periferia nord di Atene che ha provocato l’evacuazione di molti cittadini. I venti però non smettono di soffiare, anche con raffiche fino a 60-70 chilometri orari. Il 13 agosto i pompieri hanno riferito di aver trovato, poco dopo la mezzanotte, il corpo bruciato di una donna in un edificio industriale nel sobborgo di Vrilissia. Si ritiene che la donna, un’impiegata dell’azienda, sia rimasta intrappolata all’interno dell’edificio in un’area sui cui gravava un ordine di evacuazione. Si contano, inoltre, più di 60. Drammatiche le immagini dall’alto delle fiamme dei roghi, alte più di 25 metri. Nell scorse ore sembravano piccole luci di villaggi a puntellare l’ultimo polmone verde sull’Attica nord-orientale da Mikrohori a Rodopoli.