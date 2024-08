Imane Khelif aperta un’indagine per cyberbullismo | la pugile algerina denuncia Elon Musk e J K Rowling

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dopo ladella campionessa olimpica, la procura di Parigi ha aperto un fascicolo di ingagine. I reati contestati, secondo quanto riportato dal giornale francese L’Equipe, sono “a causa del genere, insulto pubblico a causa del genere, provocazione pubblica alla discriminazione e insulto pubblico a causa dell’origine”. La, finita al centro delle polemiche prima dell’incontro con l’azzurra Angela Carini ai Giochi Olimpici, ha citato esplicitamente J.K., celebre autrice di Harry Potter, ed, proprietario di Tesla e X. Sotto accusa sono finiti alcuni dei commenti online che i due hanno pronunciato e ricondiviso: “Gli uomini non appartengono agli sport per le donne“, è uno degli esempi. E pure: “Parigi 2024 sarà per sempre macchiata dalla brutale ingiustizia fatta a Carini”.