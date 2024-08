Grecia nella morsa dagli incendi corsa per spegnere le fiamme La prima vittima è una donna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) I vigili del fuoco incontinuano a combattere decine di focolai sperando di contenere i resti del grandeo – ha raggiunto un fronte di 30 km – che ha lambito i sobborghi settentrionali di Atene, causando evacuazioni e provocando la morte di almeno una persona. La loro è unacontro il tempo: le centinaia di vigili e volontari, nonché i mezzi che continuano ad ardere in decine di punti, devono portarli sotto controlloche tornino i forti venti. I vigili del fuoco hanno intanto trovato il corpo carbonizzato di unain un edificio industriale nel sobborgo di Vrilissia. La, di nazionalità moldava, sarebbe una dipendente rimasta intrappolata in un edificio in un’area sotto ordine di evacuazione. Alla lista di zone da sgomberare si è aggiunta Nea Makri, cittadina costiera poco a sud di Maratona.