Foggia perde il controllo del motorino a sbatte contro un’auto | Emanuel muore a 13 anni

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un tragico incidente stradale ha tolto la vita aDi Lella, di soli 13a San Nicandro Garganico, in provincia di. Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane era alla guida di unquando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato con un’Alfa Romeo Mito. L’impatto è stato fatale per il 13enne, che è deceduto sul colpo. Il conducente dell’automobile, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso, è rimasto illeso. Le autorità locali, in particolare i carabinieri, hanno avviato un’indagine per determinare le esatte circostanze dell’incidente.Leggi anche: Tornava dal mare con la fidanzata, Nicolas si schianta con la moto: è morto così, sul colpo. E lei Le parole del sindaco Il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, ha espresso il suo profondo dolore per la perdita diDi Lella. “È una tragedia immane.