Due Palii dieci debuttanti Remorex ancora escluso

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un po’ di cifre e statistiche legate alla tratta e all’assegnazione. Cadute alla tratta Quattro cadute nelle cinque batterie tornano nel quadro statistico della tratta, dopo il luglio 2012. Curiosità su Murtas: ieri è caduto da Anda e Bola, nel 2012 da Bingo Bongo. Presenze alla tratta Anche ieri Tittia non è andato ai canapi della tratta: solopresenze e ultima apparizione nell’agosto 2007. Chi aumenta la striscia di presenze è Columbu che con le tre batterie di ieri ha collezionato, dal luglio 2005, 61 gettoni. Vittorie da scosso alla tratta Anda e Bola ha vinto scosso la batterie; non accadeva dall’ottobre 2018, quando Ricceri cadde da Sunto.Per lo ’zio’ degli equidi è stata la tratta numero 14; rispedito nella stalla per la quarta volta consecutiva. Restano 4 icorsi dal ’biondo’, due vittorie da scosso.