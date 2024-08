Danneggiata la stazione ecologica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ci sarebbe una sbandata in auto alla base del danneggiamento di una, in via Prampolini a Cadelbosco Sopra, avvenuta ieri notte. All’alba alcuni residenti hanno segnalato cassonetti ribaltati e una notevole quantità di rifiuti finita in parte pure sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per mettere in sicurezza l’area in attesa dell’intervento degli operatori di Iren, per poter raccogliere i rifiuti e verificare i danni lasciati ai contenitori delle immondizie, in particolare ai bidoni per la raccolta del vetro. Inizialmente si era pensato pure all’ipotesi di un vandalismo gratuito, poi gli accertamenti della polizia locale hanno fatto prevalere la tesi di un incidente, con il conducente del veicolo che si è allontanato dopo lo schianto. Indagini in corso.