Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ballando con le Stelle non è ancora iniziato, maha già lanciato una prima ‘frecciata’ a. Pronta a tornare nel talent show condotto da Milly Carlucci a partire da sabato 28 settembre, la Presidentessa della giuria sembra prendere le distanze dalla collega e giornalista. Non ho avuto tempo di leggere il libro di. Il mio calendario è già pieno e preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa. Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’uno vuole attaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere ha dettosulle pagine del settimanale Mio, riferendosi a Il Vaso di Pandoro, l’ultimo lavoro diincentrato sull’ascesa e la caduta dei Ferragnez.