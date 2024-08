Cala la domanda di lavoratori La Valtellina cerca mille addetti Il turismo fa quadrare i conti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’estate e le stime sulla prima parte d’autunno del 2024 fanno segnare una leggera contrazione nelladi lavoro in provincia di Sondrio ma la situazione è ancora buona. Sono infatti 1.040 le opportunità lavorative offerte dalle imprese valtellinesi e valchiavennasche nel mese di agosto e ben 3.570 nel trimestre agosto-ottobre 2024. Per il secondo mese consecutivo si registra però una contrazione delladi lavoro: sono infatti previste ad agosto 100 entrate in meno rispetto allo stesso mese del 2023 e 180 in meno rispetto all’intero trimestre dell’anno precedente. A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, iniziativa a cui partecipa anche la Camera di commercio di Sondrio. Ilè il settore trainante.