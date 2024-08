Cagliari vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I sardi partono con l’obiettivo della seconda salvezza consecutiva, mentre i giallorossi devono centrare necessariamente il piazzamento in Champions League.vssi giocherà domenica 18 agosto 2024 alle ore 20.45 presso la Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Superate le difficoltà iniziali, tipiche per una neopromossa, i sardi sono riusciti a portare a casa la salvezza nella scorsa stagione ed anche con largo anticipo. In panchina, però, non c’è più Claudio Ranieri, ma Davide Nicola, uno specialista di salvezze. Nella prima gara ufficiale, è arrivato il successo contro la Carrarese per 3-1. I giallorossi iniziano la stagione con ambizioni importanti, puntando in particolare alla qualificazione in Champions League.