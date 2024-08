Borsa | l' Europa sale in vista dell' inflazione Usa e Wall Street

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Borse europee positive inUsa e'avvio didove i future sono in lieve calo. Dopo i recenti dati statunitensi c'è un apparente ottimismo circa la decisionea Fed di tagliare i tassi a partire da settembre. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,1022 sul dollaro. In flessione la sterlina sul biglietto verde, dopo i prezzi al consumo in crescita ma sotto le attese. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In rialzo Milano (+0,7%), Parigi e Francoforte (+0,3%), Londra (+0,2%), Madrid (+0,06%). I principali listini europei sono sostenuti dal lusso (+1%) e dalle auto (+1,3%). Acquisti sul comparto tecnologico (+0,6%), mentre si guarda agli investimenti nell'intelligenza artificiale. Bene le banche (+0,4%), dopo i conti oltre le attese di Ubs (+3,5%).