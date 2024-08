Barelli Forza Italia | Mani politiche sullo sport? No ma ci sono delle regole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Mirante Paolo, capogruppo dialla camera, ex nuotatore olimpico e presidente di Federnuoto, la presidenza Malagò terminerà alla fine del terzo mandato o ciancora i margini per una proroga? "Sulla presidenza Coni è necessario fare chiarezza. Nel gennaio 2018 il ministro delloera Luca Lotti del partito democratico e il governo propose una legge approvata dal parlamento che modificò le norme per l’elezione del presidente del Coni e le norme per l’elezione dei presidentifederazioni nazionali. Nei 50anni precedenti il presidente del Coni, che è un ente pubblico, poteva espletare solo due mandati. Con la legge varata dal centrosinistra si passò dal limite di due a tre mandati. I presidentifederazioni, invece, potevano espletare un numero illimitato di mandati e fu posto il limite di tre.