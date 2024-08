Accoltellata in strada Interrogato per cinque ore il compagno di Sharon Telecamere al setaccio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il cancello del passo carraio si muove. È un indizio. Da lì a poco, infatti, sbucherà la Scirocco bianca: alla guida Sergio Ruocco, 37 anni,diVerzeni, a suo fianco il papà, Mario Ruocco. È già sera, mancanominuti alle 21, quando padre e figlio lasciano la caserma del comando provinciale dei carabinieri, in via delle Valli. L’auto fugge via veloce, cerca di sottrarsi ai flash dei fotografi e alle. Erano arrivati nel pomeriggio, dopo le 15, quando il sole era ancora alto e l’afa opprimente. Se ne vanno che è sera. Sono stati sentiti per oltre 5 ore. Sergio Ruocco si è presentato senza avvocato (al momento non c’è nessun indagato) ma solo come persona informata dei fatti. La presenza del papà? Evidentemente si volevano approfondire aspetti familiari.