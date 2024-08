Volley l’Italia ha un futuro importante anche verso Los Angeles 2028 | tanti giovani in rampa di lancio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024)che ha chiuso al quarto posto i Giochi di Parigi nelmaschile ha un grandedavanti a sè. Il gruppo è molto giovane e di qualità e difficilmente ci saranno rivoluzioni ma qualcosa, tra iazzurri, si sta muovendo e qualche nome è già nel taccuino degli addetti ai lavori. Tralasciando i vari Luca Porro, Alessandro Bovolenta o Gabriele Laurenzano che,ssimi, hanno già fatto parte di questa spedizione e potranno dire la loro nei prossimi anni, vediamo quali giocatori potrebbero emergere da qui a quattro anni. Al centro il nome più interessante è quello di Mati Pardo, 203 centimetri, classe 2006, lo scorso anno in serie A2 a Santa Croce e dalla prossima stagione in forza a Modena in Superlega.