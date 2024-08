Violino voce e coreografie di danza Spettacolo all’alba in riva al mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) L’alba della vigilia di Ferragosto si leva sulle note dele del: il maestro Valentino Alessandrini si ripeterà domani, alle 5, nella stessa cornice scenografica che lo scorso anno ha richiamato tantissime persone in spiaggia per salutare il nascere del sole. L’evento è organizzato dal ristorante Madeira, in collaborazione con la rassegna FilosofArte e il patrocinio del Comune di Civitanova. Come preludio di accoglienza per cittadini e turisti, ci saranno le danze dei ragazzi di "Citanò ballemo" con i dj Fausto Villa e Riccardo Gessato. Poi ladel tenore Augusto Celsi, che intonerà la celebre romanza "Nessun dorma" con cui si aprirà il concerto del violinista Valentino Alessandrini, compositore e produttore marchigiano accompagnato dalla magica performance didi Giulia Alvear.