Tutto esaurito nel Bresciano | ai laghi e in montagna alberghi pieni grazie al last minute

(Di martedì 13 agosto 2024) Desenzano del Garda (Brescia), 13 agosto 2024 – Almeno fino al 18 agosto ibresciani segnano il, seguiti dalla, dalla città e dalla Franciacorta, scelta anche perché in questi giorni inizia la vendemmia e l’offerta è prettamente agrituristica. Gli, dopo l’inizio ritardato dovuto al giugno fresco e piovoso, stanno mettendo a segno ottime performance. In media gli ospiti si fermano tre notti, anche a causa dei costi che in questo periodo sono alti. Diversamente è stato a luglio e sarà dopo il periodo di alta stagione, quando le permanenze saranno di una o due settimane. I dati di FederBrescia confermano una stagione turistica positiva, caratterizzata da un incremento delle prenotazionie da una leggera diminuzione della durata media dei soggiorni rispetto agli anni precedenti.