Si schianta con l’auto contro il cimitero | muore una donna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEra alla guida della sua auto quando, per causa in via di accertamento ma non è da escludere un malore, unaha finto la sua corsal’entrata delperdendo la vita. Il fatto è accaduto nel territorio di Grottolella: immediato l’arrivo dei sanitari del 118 ma per l’anziananon c’era più nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Montefredane, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco che hanno transennato l’area.. Disagi al traffico per l’importante arteria stradale che collega i comuni di Altavilla Irpina, Grottolella e Montefredane. Un impatto molto violento viste le condizioni dele il tragico destino per laL'articolo Siconilunaproviene da Anteprima24.it.