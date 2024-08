Roma gesto vergognoso | vandalizzato il murale di Paola Egonu la pallavolista dipinta di rosa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) Appena un giorno. È quanto è durato ilsurealizzato dalla street artist Laika presso la sede del Coni in viale Tiziano a. L’opera ha fatto seguito alla vittoria dell’oro olimpico da parte della Nazionale di volley femminile. Il titolo dell’opera è “Italianità” e sulla palla erano presenti le scritte “Stop razzismo, odio, xenofobia, ignoranza”, chiaro riferimento alla polemica sui tratti somatici ‘non italiani’ della. “Questa vittoria è uno schiaffo a tutti i cosiddetti ‘patrioti’ che non accettano un’Italia multietnica, fatta di seconde generazioni, che non vuole lo ius soli“, aveva dichiarato Laika poco dopo la realizzazione dels. Nella notte la figura dellaè stata ‘schiarita’ edi, il volto e la palla sono stati oscurati.