Oops L’Italia non è isolata a livello internazionale Ecco perché

(Di martedì 13 agosto 2024) Gli Stati Uniti hanno invitatoa partecipare alla riunione con Francia, Germania e Regno Unito (E3) di ieri sera: una call per discutere insieme come procedere per gestire la rappresaglia iraniana contro Israele in un momento delicatissimo, dove la stabilità del Medio Oriente sembra ormai questione di ore. La notizia è proprio l’eccezionale inclusione di Roma in un sistema diplomatico di cui solitamente non è parte. Ma quello mediorientale è adesso il più sensibile dei dossier internazionali eè invitata a essere parte della co-gestione Ed è una buona notizia per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dimostrazione che il network creato dalla leader è solido, nonostante gli scivoloni di alcuni ministri su temi delicati, come i rapporti con la Cina e l’assistenza all’Ucraina.