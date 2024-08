Migranti FdI all’attacco | L’ipocrisia della sinistra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) "La lettera riservata scritta dal rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tommaso Montanari, con la quale denuncia comportamenti ‘scorrettì e indecorosi da parte di studenti pakistani ospitati nel suo ateneo’, sa tanto di autogoal". Lo rilevano in una nota i deputati toscani di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, anche coordinatore regionale, e Francesco Michelotti, coordinatore provinciale. "Il professore che si erge a paladino a oltranza in difesa die dell’integrazione culturale a tutti i costi – prosegue la nota – con posizioni spesso aspre e offensive nei confronti del governo Meloni estessa premier, adesso, dopo aver permesso l’usomensa e dei servizi igienici dell’Unistrasi agli studenti-rifugiati Pakistani, si accorge che qualcosa non va, e si lamenta con le istituzioni locali".