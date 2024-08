Mantova che peccato Krstovic lancia il Lecce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Untra luci ed ombre deve arrendersi 2-1 ale termina così il suo cammino al primo turno di Coppa Italia, pochi giorni dopo il successo sulla Torres. La squadra di Possanzini, complice anche l’emozione per il prestigioso appuntamento, parte contratta e quasi intimidita. I virgiliani non riescono a fare gioco e sono costretti a cercare di limitare i fraseggi dei giallorossi, che mettono in mostra la buona tecnica dei loro esterni. A complicare ancora di più l’avvio degli ospiti ci pensa l’utilizzo ripetuto della costruzione dal basso la quale, in realtà, finisce per creare più problemi che benefici ai biancorossi. I virgiliani, infatti, non riescono a ripartire con azioni ben congegnate e consegnano più volte il pallone ai salentini. Il risultato si sblocca presto.