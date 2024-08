Madonna a Pompei per il suo compleanno la conferma del prefetto di Napoli dopo le voci | l’ipotesi della gita blindata agli scavi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 agosto 2024) Tirano un sospiro di sollievo in prefettura a, dove la certezza che il 16 agosto non ci sarà alcuna mega-festa per ildineglidi. L’artista quel giorno compirà 66 anni e da giorni circolavanoimpazzite su un evento al Teatro Grande del Parco archeologico di, dove sarebbero arrivate 500 persone tra vip e amicicantante. Niente di tutto questo, spiega ilMichele Di Bari,che tra i punti all’ordine del giorno del Comitato per l’orine e la sicurezza era finito anche il casofesta di Madonnna. La visita didiper il suocomunque ci sarà. Ma come ha spiegato ildi, la cantante farà solo «una visita del tutto privata, con elementi di curiosità culturale, dove credo che ci sarà anche un incontro con il direttore all’interno del parco».