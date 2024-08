Ladre di rolex in azione ecco come colpivano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) PORTO SAN GIORGIO "Dai amore vieni a fare sesso con me, ci appartiamo e poi..". Con queste proposte indecenti duein gonnella avvicinavano le loro vittime e, dopo averle distratte, gli sfilavano orologi, catenine d’oro e portafogli. La cosa, però, non era sfuggita ai carabinieri che, attraverso una complessa indagine e con l’ausilio del riconoscimento fotografico da parte di una delle vittime, avevano incastrato due malviventi già note alle forze dell’ordine per reati analoghi. Entrambe, a conclusione delle indagini, sono state rinviate a giudizio e dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di furto aggravato in concorso. Tutto era iniziato nel settembre scorso quando la coppia diaveva iniziato a colpire a Porto San Giorgio e a Fermo.