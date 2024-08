La vergognosa assenza del Governo Meloni alla cerimonia per la strage di Sant’Anna di Stazzema

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 agosto 2024) Con mia moglie Rosalba e il procuratore militare generale Marco De Paolis domenica 12 agosto sono salito adi, il borgo collinare in Versilia dove il 12 agosto 1944 – ottant’anni fa esatti – si consumò una delle più crudeli stragi di civili innocenti per mano dei soldati nazisti, le SS della XVIesima Panzerdivision Reichsfuehrer “Heinrich Himmler”. Oltre 450 civili innocenti – la cifra è incerta, furono meno di 400 le vittime identificate – vennero crudelmente massacrate a colpi di fucile, con raffiche di mitragliatrici, e lanci di bombe a mano, uomini, donne e bambini (la più piccola, Anna Pardini aveva appena 20 giorni) bruciati vivi dai lanciafiamme come animali feroci. Con mia enorme indignazione ho scoperto che nessun rappresentante delera intervenutocommemorazione.