La collezione back to school 2024 Mawi di Bimbostore

(Di martedì 13 agosto 2024) L’emozione del ritorno a scuola, la curiosità di fare nuove amicizie, la gioia di rivedere i compagni di sempre. Bambine e bambini che crescono e il guardaroba spesso da rinnovare. La nuovadiautunno inverno25 risponde alle esigenze delle famiglie, sempre più attente alle spese, e presenta capi che si adattano perfettamente alle attività scolastiche e ai momenti di svago. Versatilità e comodità: lapropone un’ampia gamma di capi in felpa e t-shirt, realizzate con materiali morbidi e resistenti che garantiscono libertà di movimento. Ogni capo è stato sviluppato per essere pratico e confortevole, ideale per affrontare le giornate tra i banchi, in palestra o al parco. Fantasia: Simpatiche e morbide proposte con le grafiche di Dino e T-rex sono pronte a trasformare ogni giorno di scuola in un’avventura.