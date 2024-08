Inter Inzaghi | ci manca un altro difensore Bis scudetto? Ecco cosa serve

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) A quattro giorni dal debutto in campionato, sabato alle 18.30 contro il Genoa, l’allenatore dell’, Simonevenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sul calciomercato. “Il mercato è aperto fino alla fine del mese, sappiamo che abbiamo unanza nel reparto difensivo visto l’infortunio di Buchanan. Stiamo parlando con la società, ho la fortuna di avere una società forte alle spalle. I nuovi proprietari – ha dichiarato– li ho conosciuti e hanno una grandissima ambizione come noi, il presidente Marotta, Ausilio, Baccin e Ferri sono sempre con noi quotidianamente per stare insieme e parlare per capire se da qui alla fine del mercato riusciremo a mettere ancora qualdentro“.