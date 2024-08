Incredibile a Cortina d’Ampezzo | un elicottero non può soccorrere una donna perché un turista sta giocando col drone

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 agosto 2024) Tra i tanti dispositivi elettronici e tecnologici che si sono diffusi negli ultimi anni ci sono i droni, ormai sdoganati in vari ambiti e utilizzati anche a livello amatoriale per semplice divertimento. Purtroppo non tutti ne fanno un uso corretto e consapevole, proprio come successo nella giornata di ieri 12 agosto a. Unpronto aunaferita ha dovuto ritardare il suo decollo proprio a causa della presenza di unguidato da qualche irresponsabile. Elisoccorso bloccato da unCome ricostruito unera atterrato al rifugio Vandelli, sulle Dolomiti del Sorapis, dopo la segnalazione di una51enne originaria di Mantova che aveva riportato dei traumi durante un’escursione. Lainizialmente è stata soccorsa sul posto, dopodiché è stata preparata per essere elitrasportata.