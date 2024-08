In piazza Arringo con le olive fritte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Parte alle 19,45 del 15 agosto il ‘Ferragosto con l’oliva ascolana Dop’, in, ad Ascoli. L’appuntamento, si sa, è con la tradizionale frittura, tra stand gastronomici e gare tra massaie. Nell’Area eventi è inoltre allestita una mostra di illustrazioni di Laura Martellini tratte dal libro ‘Ascoli Piceno alla scoperta dei bimbi’, ovvero una guida turistica che vede protagonisti un’oliva fritta e un cremino in viaggio nella città delle Cento Torri. Ma gli eventi del festival Ascoliva non finiscono qui: il 14 ci sono le ‘Olimpiadi dell’oliva’ mentre il 16 alle 19,45 parte la vera e propria ’gara tra massaie’ per decretare le miglioriascolane in città. Il programma della manifestazione è molto vario e prosegue fino al 21 agosto, con la festa di chiusura.