Il report di Legambiente sul litorale laziale | Criticità nel 625% dei punti di prelievo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 agosto 2024 – Oggi a Romaha presentato il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le campagne estive sulla qualità dell’acqua di balneazione che hanno coinvolto come sempre tutta la costae i numerosissimi grandi e piccoli laghi del Lazio. Con le Goletteha effettuato nella regione 25 prelievi nei laghi e 24 sul mare, analizzando in ciascun luogo di campionamento la presenza più o meno pesante di microrganismi di origine fecale, come prevede la norma sulla balneabilità delle acque. Per quanto riguarda il mare del Lazio nel 62,5% deidisono state individuate, percentuale tra le peggiori di tutte le regioni italiane e molto più negativi della percentuale complessiva nazionale pari al 37%. Molto meglio i risultati sui laghi dove, dei 25 prelievi solo 3 hanno dato risultati negativi.