Guerra Israele Hamas tra missioni diplomatiche e tensioni per un imminente attacco iraniano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 agosto 2024) In un Medio Oriente sempre più instabile, gli Stati Uniti da giorni hanno lanciato un allarme su un possibileda parte dell’Iran, sollecitandoa prepararsi per affrontare una potenziale escalation. Mentre Washington rafforza la sua presenza militare nella regione, il segretario di Stato Antony Blinken si prepara a una delicata missione diplomatica, con visite programmate in Qatar, Egitto e. Intanto, il presidenteMassoud Pezeshkian ha riaffermato il diritto del suo Paese di difendersi contro qualsiasi aggressione, ignorando gli appelli alla moderazione provenienti dall’Europa.