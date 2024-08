Follonica furto in un negozio del centro | due giovani denunciati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024)(Grosseto), 13 agosto 2024 – Duesono stati colti in flagranza per unche hanno commesso in undeldi. A nulla è servito il tentativo di fuga dei taccheggiatori o il fatto che avevano cercato di far perdere le tracce della refurtiva gettandole in un camion dei rifiuti. Continuano dunque incessanti le operazioni dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto a contrasto dei fenomeni illeciti che, soprattutto entrano nel vivo del periodo estivo, rischiano di danneggiare il sereno andamento della stagione turistica sul litorale maremmano.