Controlli a Mergellina identificate 791 persone

(Di martedì 13 agosto 2024)791, di cui 152 con precedenti di polizia, controllati 203 veicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada Nello scorso fine settimana, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l'ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuatonella zona movida degli "chalet" die in largo Sermoneta.Nel corso dell'attività sono state791, di cui 152 con precedenti di polizia, controllati 203 veicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada.Infine, gli operatori hanno denunciato una persona per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale