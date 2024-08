Boom Napoli affare ad un passo | le cifre per il nuovo colpo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 agosto 2024) Sembra ormai cosa fatta e dopo una giornata molto tormentata ilha chiuso l’acquisto del giovane talento scozzese. E’ stata una giornata frenetica in casacon le visite mediche e l’poi saltato nel tormentone riguardante il centrocampista Marco Brescianini, ormai ad undall’Atalanta. Il club azzurro non si è fermato e prosegue a lavorare sul mercato, Manna aveva diversi obiettivi nel mirino e finalmente ha chiuso unmolto importante. Come riporta Sky Sport ilè ormai ad undal centrocampista del Brighton Billy Gilmour, talento scozzese che gli azzurri seguivano da diverse settimane. Il club partenopeo – dopo la fine della trattativa per Brescianini – ha deciso di affondare per il calciatore britannico e per questo motivo vi è stato il blitz di Giovanni Manna a Londra.