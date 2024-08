Bonura prova la Sangio col Foiano | Un test per valutare i progressi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Quarta amichevole pre-campionato per lavannese di Marcoche allo stadio Fedini, ospiterà alle 17.30 ilin una classica che si ripete ogni estate. La compagine amaranto, allenata dall’ex bandiera senese Argilli, milita nel campionato di Eccellenza e solo lo scorso sabato ha fermato allo stadio Dei Pini sullo 0-0 il TerranuovaTraiana che, assieme agli azzurri, è stato inserito nel girone E del campionato di serie D. Unche servirà all’allenatore del Marzocco per avere nuove conferme dopo la vittoria ottenuta, sabato scorso, grazie a un rigore di Rotondo, a Sansepolcro contro i bianconeri. Ci saranno sempre alcune assenze, altri giocatori non in perfette condizioni ma sarà premura dello stesso tecnico ruotare più possibile l’organico anche per cercare nuove soluzioni tattiche.