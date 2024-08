Alvaro Morata e Alice Campello i media spagnoli assicurano | Esistono foto esplicite di lui con un’altra donna La loro dura reazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 13 agosto 2024) La notizia della separazione fraarrivata come un fulmine a ciel sereno ieri mattina ha scosso tutte le persone che da anni seguivano una delle coppie più belle dello showbiz. Dopo i rumor di una crisi fra i due, la conferma è arrivata direttamente dai social diattraverso un breve comunicato. Entrambi hanno assicurato in merito all’enorme rispetto che c’è stato e che ci sarà e che la rottura è arrivata in seguito a delle incomprensioni che giorno dopo giorno hanno incrinato ilrapporto. Motivo per cui hanno deciso di prendere strade separate, onde evitare una relazione tossica in cui si sarebbero fatti ancora più male e che avrebbe rovinato un clima che vogliono mantenere sereno per amore deiquattro bambini, la più piccolina nata poco più di un anno fa.