Addio al volontario Barilli | Sei stato prezioso

(Di martedì 13 agosto 2024) Grande commozione e partecipazione ieri a Bibbiano ai funerali di Giuseppe, tra i fondatori e storicoe del parco La Manara, deceduto all’età di 86 anni.era nipote dei sette fratelli Cervi. L’ultimocon rito civile, alla presenza della banda musicale, si è svolto proprio nel ‘suo’ parco Manara alla presenza di tante persone. Giuseppe èricordato dal sindaco Stefano Marazzi, dai responsabili del Festival d’Enza del Pd Maurizio Mazzacani e Daniele Caminati, dall’ex primo cittadino Orio Vergalli e da Fernanda Albertini per Avis-Aido. Era presente Albertina Soliani, presidente dell’istituto Cervi di Gattatico. Non sono mancati i volontari della festa del Pd con la loro maglietta rossa. Il sindaco Marazzi, durante il suo intervento, ha sottolineato che Giuseppe era una persona "preziosa e importante per la nostra comunità.