Violento incendio a nord di Atene fiamme fuori controllo | ordinata l’evacuazione di migliaia di persone

(Di lunedì 12 agosto 2024) Paura adper un vastoche è divampato adella capitale. Lesonoe stanno bruciando l’ultimo polmone verde dell’Attica arrivando a minacciare anche le abitazioni, tanto che nella storica città di Maratona è stata, così come in diversi villaggi e località nella zona di Varnavas. Lesi estendono per diversi chilometri, da Mikrohori a Rodopoli e sono stati segnalati danni ad abitazioni, aziende e automobili. Il fumo ha raggiunto anche il centro diche è stata “chiusa” da una nuvola di fumo che ha nascosto il sole. L’è divampato attorno alle 12 di domenica 11 agosto e rapidamente lehanno raggiunto un’altezza “di oltre 25 metri”, come ha riferito un portavoce di vigili del fuoco. Per domare i roghi sono impegnati 19 aerei ante oltre 500 vigili del fuoco.