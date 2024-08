Vendemmia anticipata ma situazione in bilico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Avvio dellaanticipato causa caldo. In Umbria buona qualità generale delle uve, benché in balia dell’evoluzione climatica, sempre più determinante. A fare il punto è Confagricoltura: "In Centro Italia – spiega l’associazione – laè differente da zona a zona per l’andamento meteorologico disuguale. In alcune regioni laè già iniziata con le basi spumanti e con un lieve calo dei volumi, in altre il quadro è stazionario e le operazioni di raccolta si avvieranno la prossima settimana. E non è un quadro omogeneo quello che si presenta oggi sul fronte viticolo pure in Umbria dove, purtroppo, in alcune zone le piogge infettanti che si sono manifestate a inizio e fine maggio, unite all’impossibilità di intervenire tempestivamente hanno determinato malattie elevate e di difficile contenimento.