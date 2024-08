Velasco | Mi manca la medaglia non so perché ma all’allenatore non la danno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

L'intervista al Corriere dello Sport (a firma Paolo de Laurentiis) dopo la vittoria dell'oro olimpico con la nazionale femminile di pallavolo. Si darà qualche merito.«Sono bravo a scegliere il gruppo di lavoro, questo sì. A formare la squadra che guida la squadra senza cercare il più bravo in assoluto ma il più bravo in quel determinato ruolo. Quando fai così, se non dovessi vincere ci vai molto vicino». La squadra l'ha seguita subito.: «Sono state brave. Di motivazione ce n'era anche troppa e stava diventando ansia. Ma la motivazione da sola non basta: serve la capacità di accettare il cambiamento e loro l'hanno avuta».e gli uomini che non accettano l'indipendenza delle donne Voleva ragazze forti e indipendenti.: «Sono state straordinarie e lo direi anche se avessimo perso.