Reino storia ed aree interne | convegno di presentazione del libro di Antonio Bianco

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGiorni intensi a, oggi la storica sagra “Acci, paparuli e vino” in onore del santo patrono, domani 13 Agosto ci sarà il concerto bandistico della Città di Bari, infine il 14 a chiudere i festeggiamenti ci saranno i Ditelo Voi e Nancy Coppola, mentre venerdì scorso, presso la sala consiliare comunale, si è svolto uncon ladelBrevedel Brigantaggio tra Puglia, Molise e Campania (1860-1864) scritto da, evento promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Comitato Sannita dell’Istituto per ladel Risorgimento. Buona partecipazione di pubblico, fra l’altro con la presenza dei familiari del generale Massimo Iadanza, originario di, scomparso lo scorso anno, partecipazione testimoniata anche dal non breve dibattito e confronto finale fra pubblico e relatori.