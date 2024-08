Raimondo Vianello? Stavo per soffocare Bonolis é un mostro a Trivial Pursuit | Lorenza Mario si racconta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ballerina, conduttrice, volto noto del piccolo schermo, ma anche dei palchi più importanti d’Italia. In una parola: versatile. Come il corpo di una danzatrice che si muove al ritmo della musica. È stata ed è tutto questo, che al Corriere della Sera ha ripercorso i suoi trent’anni di carriera. “La passione per la danza? Nasce che ero piccola e guardavo ‘Maratona d’Estate’, una trasmissione di Vittoria Ottolenghi sui grandi esponenti della danza, mi sono innamorata di Carla Fracci. Come sentivo la musica iniziavo a muovermi“. Un amore smisurato per il ballo, che però l’ha portata casualmente su un’altra strada, quella della televisione, con un provino particolare alla Rai. “Era il 1992, pensavo fosse un’audizione come ballerina, ma la data era sbagliata – spiega-.