Raffaella Carrà perché la sua villa non si riesce a vendere

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nonostante siano passati già cinque anni dalla scomparsa di, il mondo dello spettacolo non si è ancora dimenticato di lei, ma purtroppo ha dovuto accettare la dolorosa perdita e andare avanti. Eppure, non si capisce il motivo per il quale dopo tutto questo tempo ancora la suarisulta invenduta. Nemmeno dopo cinque anni dalla sua morte sono riusciti aladi. La lussuosa residenza della showgirl, infatti, risulta ancora invenduta. Un noto agente immobiliare ha tentato di dare una spiegazione a tutto ciò. Ecco il motivo della mancata vendita, da ormai tre anni a questa parte. La casa di, foto Ansa – VelvetGossipè senza dubbio una di quelle personalità di cui mai il mondo della musica si dimenticherà mai.